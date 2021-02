Jarenlange celstraffen geëist tegen inbrekers, op rooftocht door Nederland

Tegen twee Roemenen zijn vrijdag door justitie gevangenisstraffen van enkele jaren geëist. De twee zijn volgens het openbaar ministerie maar met één reden naar Nederland gekomen: om te stelen. Aan de strooptocht van het duo kwam vorig jaar in Valkenswaard een eind toen ze een kraak zetten bij een tankstation aan de Eindhovenseweg.

De twee worden ook verdacht van bedrijfsinbraken in onder meer Leende, Helmond, Hilvarenbeek, Overloon, Nieuwkuijk en Ridderkerk. De buit bestond steeds vooral uit geld, maar ook elektronica. De mannen gebruikten volgens justitie steeds veel geweld om binnen te komen. “Deze mannen zorgden zo voor een enorme schade”, betoogde de officier vrijdag in de rechtbank in Den Bosch.

Hotelkamer in België gehuurd

Uit onderzoek is volgens justitie gebleken dat de twee vanuit Roemenië met de auto naar België reden, waar ze vlak over de grens een hotelkamer huurden. Vanuit daar gingen ze op rooftocht in Nederland. Na hun aanhouding werden in de hotelkamer onder meer een laptop en een camera gevonden die bij inbraken werden meegenomen.