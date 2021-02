Botsing mondt uit in chaos: vrouw rijdt op man in, mishandelt een paar mensen en vernielt spiegel

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een botsing tussen twee automobilisten in Breda is donderdagavond rond zeven uur ontaard in een chaos. Hierbij reed een vrouw in op een man, werden twee vrouwen mishandeld en sneuvelde er een autospiegel. Tegen de boze vrouw is onder meer aangifte gedaan van poging tot doodslag.

De botsing vond plaats op de kruising van de Nieuwe Kadijk, de Tilburgseweg en de Heerbaan. De bestuurster (49) van de ene auto wilde samen met de chauffeuse van de andere auto (35) een schadeformulier invullen op de Kapelakker. Laatstgenoemde, een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, had daar geen zin in en zou geprobeerd hebben te vertrekken.

De vrouw van 49 uit Breda en haar bijrijdster van 41 probeerden, zo verklaarden zij later, te voorkomen dat de vrouw uit de andere auto ervandoor ging. Zij zouden toen door haar zijn mishandeld. Ook zou de 35-jarige vrouw een spiegel van de auto van het tweetal hebben vernield.

Ingereden op man

Een familielid (23) van een van de Bredase vrouwen die samen in de auto zaten, kwam naar de Kapelakker en zou ook zijn mishandeld. En als klap op de vuurpijl zou de dakloze vrouw zijn ingereden op een man van 20 die ook probeerde te voorkomen dat ze wegging.

Op het moment dat de politie aankwam, wist de vrouw toch weg te komen. Wel liet ze haar telefoon achter. Op basis van haar signalement en kenteken gaat de politie ervan uit dat het dus een 35-jarige vrouw zonder vaste verblijfplaats is. Ze heeft geen rijbewijs.

Nog niet gepakt

Er liggen na het chaotische tafereel meerdere aangiften: van poging tot doodslag c.q. zware mishandeling, van mishandeling, van vernieling en van het verlaten van de plaats van het ongeval. De politie doet onderzoek en hoopt haar snel op te kunnen pakken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.