Politie arresteert voortvluchtige Pool die nog 2,5 jaar de gevangenis in moet

De politie heeft donderdag een 34-jarige Pool in Oss gearresteerd die op de vlucht was voor de politie. De man moet nog bijna tweeënhalf jaar de gevangenis in, omdat hij veroordeeld werd voor handel in vuurwapens.

Via onderzoek kwamen rechercheurs achter zijn adres. Agenten belden donderdagochtend aan, waarop de man zelf nietsvermoedend opendeed. Toen hij de politieagenten zag, rende hij via de achterdeur naar buiten.

Vuurwapengevaarlijk

Omdat de man volgens de politie vuurwapengevaarlijk kon zijn, werd een speciaal team ingeschakeld. Met hulp van een helikopter, hondenbegeleiders en agenten werd de man even later in de bosjes gevonden.

De man moest had nog 885 dagen gevangenisstraf openstaan. De man is in Nederland veroordeeld voor de handel in vuurwapens. Ook in Polen was de politie naar hem op zoek.

