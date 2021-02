PSV moet snel weer opgelapt worden, zondag wacht Vitesse alweer

Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV moet zichzelf mentaal en fysiek gezien weer oppeppen voor de wedstrijd met Vitesse van komende zondag. Dan moet de kater van donderdagavond weggespeeld worden, al zal dat nog altijd zonder Cody Gakpo moeten.

De buitenspeler wordt door PSV nog zeker 3 tot 4 weken aan de kant gehouden. Zijn blessure probeert men met een individueel programma te genezen. Mocht dat binnen die tijd niet lukken, zal een operatie moeten volgen en dan lijkt het seizoen er voor Gakpo op te zitten. "Natuurlijk is dit jammer. We hebben hem nodig. Ook als je de wedstrijd van donderdag ziet. Gakpo kan met zijn snelheid en power iets veroorzaken. Dus dat mis je wel."

Het is volgens Schmidt een uitdaging om zijn team mentaal en fysiek weer op te peppen voor komende zondag. "Om in dit schema telkens op topniveau te spelen als jong team is gewoon heel lastig. Maar dat is wel een mooie uitdaging. Ik weet zeker dat alle spelers hun best doen, maar het is nu ook niet makkelijk. Veel spelers komen terug van blessures (Götze, Thomas, Guti, Van Ginkel) en zijn dus nog niet 100 procent. Dat is niet ideaal, maar we moeten er zondag staan. En dan zullen we ook zien wie er kunnen spelen."

"We weten allemaal wat hij kan, en dat weet hij zelf ook."

Fout Baumgartl

Een speler die er mentaal misschien wel even doorheen zal zitten is Timo Baumgartl. De Duitse verdediger maakte een zwakke en onzekere indruk afgelopen donderdag. "De derde goal was natuurlijk een fout", zegt Schmidt daarover. Hij heeft Baumgartl na de wedstrijd nog wel even apart gesproken. "Je voelde aan alles dat hij na die fout zonder vertrouwen speelde. Maar we weten allemaal wat hij kan, en dat weet hij zelf ook. We zullen hem helpen als team."

Hier en daar lees en hoor je berichten over de positie van Schmidt binnen PSV. Is hij nog wel de juiste persoon op de juiste plek? "Iedereen mag zijn mening daarover hebben", zegt de trainer zelf.

Ontwikkelen

"Maar ik voel die druk niet. Het is mijn taak om het team te ontwikkelen en daar zijn we volop mee bezig. Het jonge team doet het goed, maar natuurlijk ook niet perfect. We staan tweede, werden door de koploper uitgeschakeld in de beker en zijn sinds lange tijd weer eens na de winterstop actief in Europa. En mijn conclusie na gisteren is dat het nog helemaal niet gespeeld is. Het is pas half time."

Maar eerst zondag dus nog tegen Vitesse, de nummer vier in de Eredivisie. "De laatste weken hebben ze niet hele goede resultaten gehaald. De eerste seizoenshelft behaalden ze goede resultaten. Ze hebben over het geheel gezien een goed seizoen. Voor ons wordt het een moeilijke wedstrijd, aangezien we gisteren natuurlijk nog in Griekenland hebben gespeeld en Vitesse gewoon een goed team heeft."

