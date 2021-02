Wachten op privacy instellingen... Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Voetganger komt om bij ongeluk in Woudrichem

In Woudrichem is vrijdagavond rond zeven uur een voetganger omgekomen bij een verkeersongeval. Dat gebeurde op de overgang van de Almkerkseweg in de Woudrichemseweg.

Malini Witlox Geschreven door

De voetganger werd aangereden door een auto. De bestuurder kwam met de schrik vrij, meldt de politie.

Agenten doen ter plaatse onderzoek om uit te zoeken wat er exact gebeurd is.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision.

