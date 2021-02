Brandstichting bij huis in Eindhoven, voorbijganger voorkomt erger

De brandstichting bij een huis aan de Boetweitstraat in Eindhoven werd vrijdagavond ontdekt (foto: SQ Vision). vergroot

Bij een rijtjeshuis aan de Boekweitstraat in Eindhoven is vrijdagavond geprobeerd brand te stichten. Er zou een brandbare vloeistof door de brievenbus zijn gesproeid en die zou in brand zijn gestoken.

"Agenten wisten met een brandblusser de brand snel te blussen", zag een ooggetuige. Daarna heeft de brandweer het blussen overgenomen en is het huis geventileerd.

De politie heeft het huis de hele nacht bewaakt. De recherche zou zaterdagochtend onderzoek doen.

"De brand werd rond elf uur ontdekt door iemand die voorbijliep terwijl die zijn hond aan het uitlaten was", weet de ooggetuige. "De voorbijganger belde aan bij de buren met de vraag of zij de brandweer wilden bellen."

