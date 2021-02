Ook koekjesfabrikant Lotus met bakkerij in Geldrop overweegt naamsverandering 'jodekoek'

Koekjesfabrikant Lotus Bakeries, met een bakkerij in Geldrop, zegt een naamsverandering te overwegen van de 'Echte Enkhuizer jodekoek'. Dit antwoordt de fabrikant op vragen nadat Bakkerij Davelaar 'jodenkoeken' voortaan als 'Odekoeken' verkoopt.

De koek komt voort uit een joodse traditie van het begin van de twintigste eeuw en is volgens een Lotus-woordvoerder een historische naam. Het bedrijf zegt dat de naam jodekoek 'in de huidige tijd mogelijk tot gevoeligheden kan leiden'.

Om die reden onderzoekt de bakkerij of er een naamswijziging moet plaatsvinden en wat het zou moeten worden. Wanneer hier een besluit over wordt genomen is nog niet bekend.

'Naam Jodenkoek past niet meer'

De Alkmaarse bakkerij Davelaar voert de naamsverandering snel toe. Die vindt dat de oude naam niet meer past in de huidige tijd. "We leven in een tijd waarin gelijkheid en inclusiviteit belangrijke waarden zijn. Een inclusieve organisatie is een samenhangend geheel van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren. Omdat we met Davelaar onze deuren open zetten voor een ieder die gemotiveerd is om te werken, past de naam jodenkoeken niet", aldus het bedrijf op de website.