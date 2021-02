Motorrijder die met 175 km/u over snelweg scheurt is rijbewijs kwijt

De motorrijder is zijn rijbewijs kwijt (foto: Politie). vergroot

Een motorrijder die zaterdag een snelheid van 175 kilometer per uur aantikte op de A16 bij Breda, is door de politie van de weg gehaald. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

De bestuurder sjeesde met 157 kilometer per uur voorbij een politiecontrole. De politie deed vervolgens een poging om de bestuurder aan de kant te zetten.

Hij had blijkbaar de politiewagen niet gezien en de snelheden liepen verder op tot 175 kilometer per uur. Uiteindelijk is het gelukt om de motorrijder te laten stoppen.

