Vrouw overleden in huis in Breda na zware verwondingen, man opgepakt in Dordrecht

Buurman dode vrouw in Breda: 'Moeder van drie had vaak ruzie met haar vriend die nu is opgepakt'

In een huis in de Cornelis Outshoornstraat in Breda is zaterdagmiddag een zwaargewonde vrouw overleden aan haar verwondingen. Er is geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. In Dordrecht is een man aangehouden als verdachte.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe de vrouw de zware verwondingen heeft opgelopen. De politie houdt alle scenario's open, aldus een woordvoerder. Ze onderzoekt of de aangehouden man betrokken is bij de dood van de vrouw.

Onderzoek

In de loop van de middag is de politie over de dode vrouw getipt. Niet duidelijk is door wie. Reanimatie ter plekke mocht dus niet meer baten.

De politie doet in de woning en in de omgeving in de wijk Geeren-Zuid onderzoek om te achterhalen hoe ze gewond is geraakt.

