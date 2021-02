De lentekriebels in de buik: op naar de boomkwekerij om de bloemetjes buiten te gaan zetten

Drukte bij de boomkwekerij. vergroot

De vorst is uit de grond en het is lekker weer, perfect om in de tuin te gaan werken. Bij boomkwekerij Van den Berk is het zaterdag weer gezellig druk met mensen die in de tuin aan het werk zijn. Al is het wel even anders dan normaal in deze tijd.

Pedro van den Berk is druk in de weer rondom zijn boomkwekerij. “Het is vrij druk voor in het begin van het seizoen. Door de winter heen zijn er veel bedrijven die bij ons komen, maar vanaf maart begint de particuliere handel.”

Even snel een plantje scoren of gezellig rondneuzen is er niet bij. “Om te voorkomen dat het te druk wordt op het terrein, staat er iemand bij de poort. Normaal zoeken we ook samen met de klant de planten uit, maar nu zetten we bestellingen klaar en die worden vervolgens weer afgehaald. Het is even schakelen.”

In onderstaande video zie je hoe het er aan toe gaat bij de boomkwekerij.

