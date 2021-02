TOP Oss verliest in eigen huis van Almere City in doelpuntrijk duel

TOP Oss heeft zaterdagmiddag in een doelpuntrijk duel in eigen huis verloren van Almere City FC, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. De thuisclub maakte nog wel een achterstand van twee doelpunten goed, maar ze verloor uiteindelijk met 2-4.

TOP begon slecht, want na ruim een half uur keek het al tegen een 0-2 achterstand aan door doelpunten van Thomas Verheydt en Daniël Breedijk. In de tweede helft kwam de formatie uit Oss sterk terug en wist ze de stand gelijk te trekken. Philippe Rommens en invaller Kyvon Leidsman tekenden voor de treffers.

In de slotfase ging het echter toch mis voor TOP, de nummer 14 van de ranglijst. John Yeboah, gehuurd van Willem II, bezorgde Almere City in de 81e minuut met een rake kopbal opnieuw een voorsprong. De Deen Elias Sorensen besliste het duel diep in blessuretijd.