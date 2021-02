Afdeling van verpleegster Charlotte moet na corona-uitbraak nu ook in het weekend openblijven

Verpleegkundige Charlotte van Doorn over haar werk in het Catharina Ziekenhuis (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het is een ongebruikelijke zaterdagochtend voor verpleegkundige Charlotte van Doorn. Haar afdeling in het Catharina Ziekenhuis sluit normaal gesproken op zaterdag, maar blijft nu ook in het weekend open. Door de recente corona-uitbraak in het Eindhovense ziekenhuis moeten ze patiënten van andere afdelingen opvangen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij.

Charlotte werkt op de afdeling kort verblijf in het Catharina Ziekenhuis en heeft normaal gesproken patiënten die voor een kleine ingreep komen. Die patiënten moeten een paar uur of hoogstens een paar dagen in het ziekenhuis blijven.

''Als er veel spoedgevallen tussendoor komen, zullen er maandag operaties afvallen''

Door een corona-uitbraak in het ziekenhuis, vangt haar afdeling ook patiënten op die voor langere tijd op de afdeling zullen liggen.

''Ik ben benieuwd of er ook veel spoedmeldingen gaan komen’’, zegt Charlotte. ''Maandag hebben we al operaties gepland staan. Als er veel spoedgevallen tussendoor komen, zullen er maandag operaties afvallen.’’

''We hebben hier nu mensen liggen die grotere operaties ondergaan dan we gewend zijn’’

Een aantal afdelingen van het Catharina Ziekenhuis hebben hun zorg flink afgeschaald tijdens de coronacrisis. Dinsdag zal de afdeling hartchirurgie weer open gaan, gevolgd door reguliere chirurgie.

Sommige spoedgevallen komen door de afschaling terecht op afdelingen als die van Charlotte. ''We hebben hier nu mensen liggen die grotere operaties ondergaan dan we gewend zijn’’, vertelt Charlotte. ‘’En daarom loopt er ook ineens een fysiotherapeut en een orthopeed rond. Daar hebben we normaal gesproken niet mee van doen.’’

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Nieuwe corona-uitbraak in Catharina Ziekenhuis Eindhoven

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.