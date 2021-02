Huis in Eindhoven onbewoonbaar na brand, politie vermoedt dat vuur is aangestoken

Een speciaal team van de politie doet onderzoek naar de brand (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Door een brand in de Anthony Moddermanstraat in Eindhoven is een huis totaal onbewoonbaar. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De melding voor brand kwam zaterdagmiddag rond halfvier binnen bij de hulpdiensten.

Volgens een omstander was het huis van binnen 'compleet verwoest'. Ook het huis van de buren liep enige schade op.

Aangestoken

Een speciaal team van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De kans is groot dat de brand is aangestoken.

Wie er in het huis woont, is niet bekend.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.