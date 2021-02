Auto belandt ondersteboven in weiland bij Oudheusden, vrouw raakt gewond

Twee vrouwen zijn met de auto waarin ze zaten ondersteboven in een weiland beland aan de Polderweg bij Oudheusden. De bestuurder van de wagen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw achter het stuur zou aan de rechterkant van de weg even vast hebben gezeten in de berm. Tijdens het corrigeren ging het waarschijnlijk mis, waarna de auto tien meter verderop in een sloot belandde en vervolgens over de kop sloeg.