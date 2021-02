Busje total loss na ongeluk in Deurne, bestuurder heeft gedronken

Een busje kwam zaterdagavond in botsing met een auto op de Zandbosweg en Deurne. Door de klap viel het busje om en kwam het op zijn zijkant terecht. De bestuurder moest na het ongeluk blazen waaruit bleek dat hij had gedronken.

Volgens een omstander reed het busje zaterdagavond over een voorrangsweg zonder voorrang te verlenen aan een naderende auto. De twee wagens botsten op elkaar waarna het busje op zijn zij belandde.

Total loss De bestuurder wist door de kapotte voorruit naar buiten te klimmen en hield aan het ongeluk alleen een flinke snee op zijn arm over. Zijn voertuig is total loss.

De twee mensen die in de andere auto zaten, raakten niet gewond.

Alcohol

De bestuurder van het busje moest van de politie blazen om te kijken of hij alcohol op had. Dat bleek het geval en de man is meegenomen naar het bureau.