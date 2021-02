Brandstichting bij voormalig kerkgebouw in Oosterhout, fles met brandbare vloeistof gevonden

De politie heeft de fles met brandbare vloeistof meegenomen voor onderzoek (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Bij een voormalige kerk aan de Eendendonk in Oosterhout is zaterdagnacht geprobeerd brand te stichten. Er is een fles met brandbare vloeistof gevonden. In het gebouw wordt nu kleding en speelgoed verzameld.

De brandstichting werd rond een uur 's nachts ontdekt.

Volgens buurtbewoners was vrijdagnacht al een ruit van het gebouw ingegooid.

Onderzoek

De brandweer heeft het vuur geblust en de politie heeft de fles met brandbare vloeistof meegenomen voor onderzoek.

De schade bij het voormalige kerkgebouw lijkt mee te vallen (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

