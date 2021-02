Sam heeft diabetes en fietst 200 kilometer voor een Bossche Bol

Sam en Dennis bij aankomst in Den Bosch na een tweehonderd kilometer lange fietstocht (Foto: Henk van Esch) vergroot

Uitgeput, hier en daar spierpijn, maar o zo voldaan. Zo genieten Diabetes-patiënten Sam Mebius en Dennis Smit deze zondagmiddag van het zonnetje in Den Bosch. Gisteravond kwamen zij er met tweehonderd fietskilometers vanuit Friesland in de benen aan om bijna 25.000 euro in te zamelen voor het Diabetes Fonds. Én om Bossche Bollen van bakkerij Jan de Groot te halen.

Joris van Duin Geschreven door

Bossche Bollen? Jazeker. Want in deze lekkernij zit volgens de diëtist van Sam minder suikers dan bijvoorbeeld in een stuk appeltaart. Dus bedacht de jonge Fries de ludieke uitdaging om op zijn eenjarige diabetes-verjaardag naar Den Bosch te fietsen en er daar eentje te halen. "Ik ben er helemaal verliefd op geworden."

De ellenlange fietsdag brak zaterdag aan. Sam hoorde een jaar geleden dat hij diabetes type 1 heeft. Een ziekte die zijn leven veranderde, omdat hij constant zijn suikerspiegel in de gaten moet houden. "Je moet bij alles letten op wat je eet én doet. Je hebt nooit een dag vrij." Door insuline te spuiten, blijven zijn waardes op peil.

"Het lastige is: de buitenwereld ziet soms niet dat diabetes gewoon nooit 'uit' gaat."

Met de fietsprestatie willen Sam en Dennis laten zien dat diabetes je er niet van moet weerhouden om uitdagingen aan te gaan. "Je moet niet bij de pakken neerzitten. Het is lastig, maar je kunt met een beetje planning zoveel wél." Tegen diabetes bestaat nog geen medicijn. Omdat voor onderzoek veel geld nodig is, zette Sam de inzamelingsactie op. Die liep storm: ruim 20.000 euro was toegezegd, nog voor Dennis en hij om vijf uur 's ochtends in Heerenveen op hun stadsfietsen stapten. Een mooie motivatie om vol te houden.

Ook tijdens de lange tocht moest het duo goed op hun suikerwaardes letten. Die van Sam zat wel goed, maar bij Dennis zakte die telkens. Voor anderen is dat niet zichtbaar. "Dat is het lastige: de buitenwereld ziet soms niet dat diabetes gewoon nooit 'uit' gaat", zegt Sam.

Tegen zeven uur 's avonds waren met de Brabantse hoofdstad in zicht die Bossche Bollen binnen handbereik. “Het was zwaar en pittig, maar we hebben een hele bijzondere dag gehad", zegt Sam. Onderweg kregen ze veel steun en even dacht de tiener dat een bulk aan journalisten hen op een brug opwachtte. “We zagen in de verte veel mensen. Wij dachten dat zij camera's bij zich hadden en ik zei al: 'Wow.. Die komen vast voor ons.' Helaas bleken het vogelspotters te zijn.”

"Diabetes is hiermee op de kaart gezet."

Deze zondagochtend kan Sam nog maar amper bevatten wat de dag ervoor gebeurd is, vertelt hij in het zonnetje na. “Ik heb hier een half jaar naartoe geleefd en het is mooi dat het uitpakt, zoals ik het in mijn hoofd had. Diabetes is hiermee op de kaart gezet.” En die Bossche bollen? "Daar heb ik er vanochtend pas een van op. Bij de aankomst gisteren was ik er te misselijk voor."

Voor wie wil doneren: de actiepagina blijft in de lucht totdat de cheque definitief aan het Diabetes Fonds is overhandigd.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.