Automobiliste mist bocht afrit A59 Waalwijk, auto slaat over de kop en eindigt in sloot

Een bergingsbedrijf haalde de auto uit de sloot bij Waalwijk (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een auto is zondagochtend uit de bocht gevlogen op de afrit van de A59 bij Waalwijk, over de kop geslagen en in een sloot beland.

Het ongeluk gebeurde rond halfacht. Volgens een ooggetuige zag de bestuurster de bocht 'volledig over het hoofd' en schoot ze daarna met hoge snelheid over een zandbult. De auto kwam vier meter lager tot stilstand.

'Al de zoveelste keer'

De vrouw kon zelf uit de auto komen. Ze belde aan bij buurtbewoners, die de hulpdiensten waarschuwden. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.

Volgens een ooggetuige is dit 'al de zoveelste keer' dat een automobilist de bocht mist op deze afrit van de A59.

De auto schoot van de afrit en belandde vier meter lager (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

