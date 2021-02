Politie voert actie voor meer loon: 'Pijnlijk dat we dat in deze tijd moeten doen'

Maarten Brink, voorzitter van politiebond ACP Zeeland-West-Brabant. vergroot

De politie gaat maandag actievoeren voor meer loon en schrijft daarom geen boetes uit voor kleine vergrijpen als geen richting aangeven, door rood lopen en in een portiek rondhangen.

Marielle Bijlmakers & ANP Geschreven door

"Wij vragen niks geks", zegt projectleider Maarten Brink van de vier politiebonden. "We willen 2,5 procent inflatiecorrectie en koopkrachtbehoud, maar het kabinet wil niet verder gaan dan 1,3 procent. "Het is extra pijnlijk dat we het in deze tijd moeten doen. We zien hoe de maatschappij er nu voorstaat, maar de politie heeft het aardig voor de kiezen gekregen en het thuisfront ook."

Heel treurig

Met de rellen in het achterhoofd en de coronacrisis die extra inzet van de politie vraagt vindt Brink het heel treurig dat de minister niet verder wil gaan dan die 1,3 procent verhoging. Maandag start de politie in heel Brabant met de eerste actie. "Het zal niet de laatste zijn", verwacht Brink.

"We vragen alleen koopkrachtbehoud en over alle andere onderwerpen zijn we het eens geworden. Het is triest dat het kabinet de onderhandelingen laat stuklopen op 1,2 procent", meent Brink.

Publieksvriendelijke acties

De politie laat weten dat de acties publieksvriendelijk zullen zijn. Boetes worden 'in principe' niet uitgedeeld, maar het kan nog altijd gebeuren. Justitieminister Ferd Grapperhaus en de bonden zitten in een impasse. De bonden hadden het kabinet tot vrijdag de tijd gegeven om met 'een acceptabele loonsverhoging' te komen, maar dat is niet gebeurd.

