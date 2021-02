Vrouw mishandelt en bespuugt NS-medewerker die er iets van zegt dat ze geen mondkapje draagt

De politie bij het station in Breda (archieffoto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Een NS-medewerker is zaterdagmiddag mishandeld door een 35-jarige vrouw op het station in Breda. Hij had de vrouw aangesproken omdat ze geen mondkapje droeg.

De vrouw reageerde meteen agressief. Ze vernielde de bril van de man en ging hem te lijf.

Spugen

Andere NS-medewerkers hielpen bij het aanhouden van de vrouw en waarschuwden de politie. Terwijl de vrouw in een wachtruimte op de politie moest wachten, bespuugde ze de medewerker die ze eerder had mishandeld.

De vrouw is overgedragen aan agenten en is in de cel gezet. Ze wordt zondag verhoord.

