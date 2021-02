Warmterecord voor 21 februari nu al gebroken... en het wordt nog warmer

Foto: Ben Saanen vergroot

Nog nooit was het in Brabant zo warm op 21 februari. Om één uur 's middags was het al 17,2 graden in Eindhoven en het wordt vandaag nóg warmer.

Als de thermometer de 20 graden haalt, dan wordt het officieel de vroegste warme dag ooit. Maar of dat ook gaat gebeuren is natuurlijk koffiedik kijken. Het vorige record op 21 februari was in 1949. Toen werd het 17,1 graden in Buchten.

Het blijft niet alleen deze zondag lekker weer. Ook de komende week blijven de temperaturen hoog en zal het lenteachtig aanvoelen. Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza blijft het zo tot en met donderdag. "Er blijft veel ruimte voor de zon en er staat vaak een zuidelijke wind waardoor de aanvoer van warme lucht in stand blijft. Elke dag temperaturen tussen de 15 en 18 graden en woensdag mogelijk nog wat hoger."

Twee jaar geleden was het ook al warm in de tweede helft van februari, maar dat duurde toen maar twee of drie dagen.

