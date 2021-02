Zaterdag begon schitterend met fraaie zonsopkomst, meer mooie luchten in aantocht dankzij Saharazand

1/5 Opkomend ochtendrood in het zuidoosten van Brabant (foto: Ben Saanen).

Wie deze zaterdag vroeg opstond, kon genieten van een schitterende zonsopkomst, met prachtige kleuren. Paars, roze, geel... De komende dagen staan nog meer mooie zonsopkomsten voor de boeg, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

"We krijgen maandag en dinsdag namelijk te maken met een groot veld Saharazand. Dat trekt vanuit Afrika op vijf kilometer hoogte over Nederland. Dan krijg je een heel mooie rode zonsopkomst en zonsondergang", vertelt de weerman van Weerplaza. "Overdag kan de lucht door dit zand wat gelig kleuren."

Giga overgang

Daarnaast wordt het dagenlang warm, lenteachtig weer. "De komende uren drijven vanuit het zuidwesten nog af en toe een paar wolkenvelden over, maar het wordt prachtig. Met hoge temperaturen, zeker als je die vergelijkt met een week geleden. Zaterdagmiddag wordt het lokaal 17 graden. Dat is een giga overgang in zo'n korte tijd, voor Nederlandse begrippen."