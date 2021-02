Belg raakt auto kwijt na reeks verkeersovertredingen en uitschelden agent

De politie heeft zaterdagnacht een 23-jarige automobilist uit België aangehouden. Na een serie verkeersovertredingen bij Breda vond hij het nodig een agent meermaals uit te schelden, waarna hij een nachtje mocht afkoelen in de cel.

De man viel rond drie uur op toen hij met 150 kilometer per uur over de A27 naar Breda reed. Een surveillerende agent ging erachteraan, omdat de auto met Belgisch kenteken niet alleen te hard reed, maar ook meerdere keren over een doorgetrokken streep passeerde.