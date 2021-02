RKC doet goede zaken met ruime overwinning op Heracles

RKC viert de 1-0 tegen Heracles (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. In eigen huis werd er met 3-0 gewonnen van Heracles Almelo. Dankzij de overwinning is het gat naar de onderste regionen verder gegroeid en lijkt handhaving binnen handbereik. Wat viel er op in het Mandemakers Stadion in Waalwijk

Yannick Wezenbeek Geschreven door

1. Droomstart

Hoewel RKC goede zaken kon doen vandaag kon het elftal zonder druk de wedstrijd in gaan. Datzelfde kon gezegd worden over Heracles. De club uit Almelo beleeft een rustig seizoen in de middenmoot en staat te hoog om degradatie nog te vrezen. Dat twee ploegen redelijk vrijuit konden voetballen was dan ook te merken in de openingsfase.

Beide elftallen hadden aanvallende intenties maar maakten ook veel slordige fouten. RKC had in de eerste tien minuten een aantal gevaarlijke uitbraken maar vergat een verzorgde eindpass te verzorgen. Toch was het de thuisploeg die na elf minuten al op voorsprong kwam. Ola John leek iets te lang te wachten met zijn schot maar nadat hij een aantal tegenstanders het bos had ingestuurd schoot de linksbuiten de bal in de korte hoek achter doelman Janis Blaswich. Een droomstart voor de thuisploeg. Het was ook een goed voorteken voor de Waalwijkers want Heracles kwam dit seizoen alleen tegen Sparta terug van een achterstand. Toen wisten de Heraclieden gelijk te spelen.

Wachten op privacy instellingen...

2. Geweldige 2-0

De droomstart van de Waalwijkers kreeg een klein kwartier later een schitterend vervolg. Een langdurige aanval waarbij veel verschillende RKC-spelers betrokken waren werd bekroond door vleugelaanvaller Lennerd Daneels. De rechtsbuiten kreeg de bal lekker voor zijn voeten en schoot met een droge knal de bal in het doel. Een ongekende luxe voor RKC dat eerder alleen op bezoek bij FC Twente een 2-0 voorsprong mocht noteren.

3. Ruimtes klein

Wat opviel in verdedigend opzicht was dat RKC op eigen helft de ruimtes heel klein hield. Zodra Heracles over de middenlijn kwam werd er druk gezet op de man met de bal. Het zorgde ervoor dat de uitploeg vaak geen afspeelopties had en RKC snel kon omschakelen.

Een tactiek die goed uitpakte voor de thuisploeg. Heracles wist niet gevaarlijk te worden uit open spel. Alleen vrije trappen zorgden enkele keren voor hachelijke moment voor het doel van Kostas Lamprou. Dat RKC weinig te vrezen had van de uitploeg bleek ook uit de statistieken. Heracles wist in de wedstrijd geen één schot op goal te produceren.

4. Jeugdige Quasten

Hij is al 35 jaar maar speelde zondagmiddag als een jonge god. Paul Quasten scoorde dan wel niet maar was toch een van de meest opvallende spelers aan de kant van RKC. Vooral in de eerste helft waren er een aantal hoogstandjes van de linksachter en was hij in aanvallend opzicht veel aanwezig.

Toch was Quasten dichtbij een beloning van zijn goede spel. In de eerste helft valt een afvallende bal voor de voeten van de verdediger die de bal zonder nadenken van een meter of 35 op de pantoffel neemt. Het leek het doelpunt van de week te gaan worden maar de bal viel net op het dak van het doel. Quasten liet in ieder geval zien dat je ook op je 35e nog steeds van waarde kan zijn voor een elftal in de Eredivisie.

5. Goede zaken

Vorige week deed RKC al goede zaken door met 1-0 te winnen van directe concurrent FC Emmen. Maar na de eerdere uitslagen van dit weekend mag gezegd worden dat de Brabanders vandaag een grote stap hebben gezet richting handhaving. Eerder dit weekend verloren al concurrenten ADO, Willem II, VVV en PEC Zwolle. De laatstgenoemde club ontsloeg zelfs trainer John Stegeman.

Door de overwinning slaat RKC een gat van negen punten naar de ploegen onderin. En waar een aantal weken geleden de verwachting was dat het gat naar de bovenste ploegen (te) groot was gaan de Waalwijkers vandaag zelfs over VVV heen en staat het nog maar één punt achter PEC Zwolle. Een contrast met vorig seizoen. Nu schijnt de zon in Waalwijk en lijkt RKC zich dit jaar te kunnen gaan handhaven in de Eredivisie. En dat zou een meer dan knappe prestatie zijn van de club. Of zoals de stadionspeaker al zei bij de 3-0: "Wat kan het leven mooi zijn"

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.