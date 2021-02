Anne Knijnenburg (18) is dolblij met goud en Joris van Gool weet niet waar zijn medaille is

Anne Knijnenburg wint de Nederlandse titel op de 1500 meter (foto: Orange Pictures) Joris van Gool snelt naar de titel (foto: Orange Pictures). Volgende Vorige vergroot 1/2 Anne Knijnenburg wint de Nederlandse titel op de 1500 meter (foto: Orange Pictures)

Waar de 18-jarige Anne Knijnenburg uit Berghem dolgelukkig is met haar gouden plak op de 1500 meter op de NK Atletiek in Apeldoorn, haalt Joris van Gool uit Rijen nog net niet zijn schouders op met zijn overwinning zaterdag op de 60 meter sprint. Ze vertellen erover in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Hun positie is ook wel heel verschillend van elkaar. Waar het voor Anne een grote verrassing was dat ze er met de winst vandoor ging, was de 22-jarige Van Gool de torenhoge favoriet. "Ik had van tevoren wel gedacht dat het niet heel ingewikkeld zou worden", vertelt hij. "Nederlands kampioen worden is leuk, maar de ambities liggen wel wat hoger dan dat. Na vijf meter zag ik al niemand meer en dan mis je wat extra snelheid. Je mist het gevoel van racen", aldus Van Gool.

"Ik had expres een gouden scrunchie in mijn haar gedaan"

Knijnenburg is dolgelukkig met de titel. "Ik ging ervoor en ik wist dat ik fit was, maar dat het ook echt lukte had ik niet durven dromen. Maar ik had 's ochtends expres een gouden scrunchie ingedaan." En dat haarelastiekje heeft kennelijk geholpen.

Ook met de tijd van 4 minuten en 26 seconden is ze niet ontevreden. "De eerste rondjes langzaam gingen heel langzaam, dan zit een snelle tijd er niet meer in. Dat het toch nog dit werd, is mooi. Dat geeft veel vertrouwen."

Het volgende kampioenschap is het EK onder de 20 jaar, in juli. Knijnenburg is al geplaatst voor de 800 meter, maar ze hoopt zich ook nog te kwalificeren voor de 1500 meter. "Ik ga daar niet meedoen om ervaring op te doen, dat past niet bij me. Als ik loop, wil ik winnen ook. Ik ga strijden voor een finaleplek en misschien zelfs een medaille. Je weet nooit", vertelt de atlete.

"Ik mis concurrentie, de tijd valt gewoon tegen"

Van Gool was niet tevreden met zijn tijd van 6 seconden en 62 honderdsten. "Zonder concurrentie is dit mijn basis. Twee jaar geleden pakte ik er brons mee op het EK indoor, dus het kan wel. Maar de tijd valt gewoon tegen." Konijnenburg grapt dat hij voor het volgende kampioenschap haar gouden scrunchie wel mag lenen. "Moet ik eerst mijn haar laten groeien", lacht Van Gool.

De gouden plakken worden dus anders beleefd. Knijnenburgs medaille ligt op tafel te schitteren, terwijl bij Van Gool..... "ik denk dat hij nog in mijn tas zit. Ik zal zo even gaan zoeken."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.