Laatste strohalm voor Willem II: 'Degradatievoetbal is oorlog, het zal knokken worden'

Het zijn zware tijden voor Willem II-supporters. Twee dikke nederlagen op rij (5-0 tegen Feyenoord en 6-0 tegen FC Utrecht) hakken er flink in bij de club en de aanhangers. Frank Evenblij en oud-speler Jonas Heymans zijn bezorgd, vertellen ze in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het is vijf over twaalf, schrijft oud-Willem II-voetballer Heymans in een open brief op Facebook. Hij roept de spelers op om de mouwen op te stropen en een team te vormen. Een elftal dat zich kan handhaven in de eredivisie, waar de Tilburgse club thuishoort. Zeven jaar geleden was Heymans een van de spelers die met Willem II kampioen in de eerste divisie werd en promotie afdwong. Hij hoopt dat de Tilburgers op het hoogste plan blijven voetballen.

"Ik ben bang dat het al te laat is"

Programmamaker Evenblij is zwaar teleurgesteld. "Het is zo onvoorstelbaar", vertelt hij. "Bijna dezelfde ploeg is vorig jaar op de vijfde plek geëindigd, er is geen verklaring voor. De kwaliteit van de groep is veel te goed om eruit te gaan, maar degradatievoetbal spelen is een ander voetbal dan deze ploeg gewend is. Maar als er geen vertrouwen is, dan wordt het een drama. Ik ben bang dat het al te laat is", aldus Evenblij.

"Er is veel kwaliteit bij de ploeg", stemt Heymans in. "Maar bij degradatievoetbal heb je geen kwaliteit nodig, maar mannen die de oorlog willen ingaan. Nu is het tijd om oorlog te maken, de borst nat te maken en de strijd aan te gaan", aldus de Belg. "Er moet goed op tafel geklapt worden. Het is vijf na twaalf. Als ze terug moeten naar de eerste divisie... ik denk dat ik dan een week niet ga werken."

"Er wordt van Mike Tresor wel eens gezegd dat het een goed weer voetballer is", weet Evenblij. "Het wordt woensdag mooi weer, dus kunnen ze met 3-0 winnen van ADO."

"Het moet geen salonvoetbal meer zijn"

Die wedstrijd tegen de mede-degradatiekandidaat is belangrijker dan die tegen FC Utrecht van gisteren. "Maar," zegt Evenblij, "met 6-0 onderuit gaan, dat doet wel iets met een ploeg. Die keeper staat er net in en die heeft in twee wedstrijden elf doelpunten om zijn oren gehad. Mijn hart bloedt." Heymans heeft er wel nog vertrouwen in 'maar dan moet het geen salonvoetbal meer zijn, het zal knokken worden'.

