De dochter van Ruben vond deze trouwring in het zand van de Beekse Bergen, van wie is die?

Wie kent de eigenaar van deze trouwring? vergroot

Wie is deze zomer 50 jaar getrouwd met grote liefde Bram en een gouden trouwring kwijt? Ruben Meijer hoopt dat de eigenaar gevonden wordt. Een bericht op Facebook werd al bijna 10.000 keer gedeeld, maar de echtgenote of echtgenoot van de mysterieuze Bram is nog niet gevonden.

Malini Witlox Geschreven door

In augustus 2020 bezocht Ruben met zijn gezin Speelland in Beekse Bergen. "Ze hebben daar verschillende kleine opgespoten strandjes. Mijn dochter was in het zand aan het spelen en wilde een slootje graven."

Op ongeveer 30 centimeter diepte deed ze een bijzondere vondst. Een gouden ring, met daarin een inscriptie. De naam Bram, een datum en de naam van het merk Desiree. "De datum houden we geheim, zodat we zeker weten dat de echte eigenaar zich meldt", zegt vader Ruben.

Hij kreeg al verschillende tips, maar die draaiden steeds op niets uit. "We hebben het ook bij de gemeente Hilvarenbeek gemeld, maar die konden ook niet helpen. Maar het kan ook best zijn dat het zand van een hele andere plek komt en alleen in Hilvarenbeek opgespoten is."

