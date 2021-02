PSV dankzij ingevingen invallers Mario Götze en Donyell Malen pas in slotfase langs Vitesse

Malen scoorde opnieuw voor PSV (foto: ANP). vergroot

Een flink gewijzigd PSV heeft in het eigen Philips Stadion een belangrijke overwinning geboekt op Vitesse: 3-1. De Eindhovenaren begonnen met maar liefst 6 wijzigingen aan het duel met de nummer 5 van de Eredivisie, maar hadden na rust toch Donyell Malen en Mario Götze nodig om de drie punten in Eindhoven te houden. Welke 3 zaken vielen op?

1. Nieuw elan

De vele wisselingen in vergelijking met afgelopen donderdag legde Schmidt (opnieuw) uit met als reden de fysieke gesteldheid van zijn spelers. Toch moesten de spelers die allereerst rust kregen, uiteindelijk toch nog opdraven. En die spelers (o.a. Malen, Max en Götze) gaven de Eindhovenaren nieuw elan in de tweede helft en nog belangrijker: ze zorgden voor de belangrijke doelpunten. Zowel Malen als Götze (2x) waren trefzeker en door die goals wist PSV die 0-1 achterstand volledig om te buigen.

De ingevingen van topspelers als Malen en Götze kwamen goed van pas voor PSV. Waar de Eindhovenaren voor de rust bijna rijp waren voor de slacht, zorgde de wissels er na rust voor dat er een heel ander PSV op het veld stond. Schmidt koos er dus voor om niet te starten met deze namen, maar ergens rijst de vraag waarom PSV niet juist met deze namen kan beginnen om juist goed van start te gaan in plaats van telkens de achtervolging in te moeten, wat ook weer veel (extra) energie kost.

Mario Götze juicht na late en bevrijdende goal (foto: ANP).

2. Onwennig

Er gebeurde genoeg tijdens het eerste bedrijf tussen PSV en Vitesse. En zoals wel vaker kwam ook dit keer PSV weer vroeg op achterstand. De ploeg van Schmidt oogde aan de bal en in verdedigend opzicht onwennig. En dat had zo zijn reden: Schmidt startte met het sterk gewijzigde PSV met een andere formatie dan normaal, namelijk met 5 verdedigers achterop. En een nieuw systeem is vaak wennen en zo ook deze keer. Dat was dan ook te zien bij de eerste goal, die al na 4 minuten viel.

Naast dat PSV zoekende was in het 'nieuwe' systeem, was het ook vooral zeer slordig aan de bal. Veel passes kwamen niet aan en op bepaalde momenten werden er verkeerde keuzes gemaakt. Maar ook tegenstander Vitesse grossierde in foutieve passes, wat er voor zorgde dat de wedstrijd op en neer golfde.

3. Foutenfestival

Tijdens het foutenfestival in de eerste helft mocht PSV niet mopperen dat het de rust in ging met een achterstand van ‘maar’ 0-1. De Eindhovenaren misten zelf weer de nodige kansen, waaronder Yorbe Vertessen die voor open goal de bal niet in het doel kreeg. Aan de andere kant flikte Vitesse-aanvaller Broja datzelfde kunstje.

PSV creëerde zelf dus wat kansen, maar gaf ze ook wel weer makkelijk weg. Ook kreeg Vitesse in eerste instantie nog een penalty na 38 minuten, maar besloot arbiter Kuipers zijn eigen beslissing terug te draaien nadat de VAR hem naar het scherm riep. De vrije trap die volgde leverde ook nog eens het nodige gevaar op, maar Mvogo en de paal hielden PSV op de been.

