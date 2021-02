Miljoenenroof iPhones Schiphol: Eindhovenaar onder de elf verdachten

Eén van de verdachten wordt aangehouden (beeld: Kmar). vergroot

Voor de roof van twee enorme ladingen iPhones vorig jaar op Schiphol, zijn in de afgelopen maanden elf verdachten aangehouden. Onder hen is een man uit Eindhoven. Het gaat om diefstallen die in december en maart vorig jaar plaatsvonden. De gestolen telefoons zijn samen zo'n negentien miljoen euro waard.

De aanhoudingen werden maandagochtend door de Koninklijke Marechaussee (Kmar) bekendgemaakt. Twee teams van de KMar startten vorig jaar onderzoeken naar de ladingdiefstallen bij bedrijven op de luchthaven. Bij de roof in maart ging het om iPhones met een waarde van in totaal zo'n drie miljoen euro.

Vorige week nog aanhouding

In deze zaak werden in de afgelopen maanden zes verdachten aangehouden, onder wie de man uit Eindhoven. De andere verdachten komen uit Zaandam, Amsterdam (2), Volendam en Haarlemmermeer. De laatste aanhouding in deze zaak vond vorige week plaats.

Tijdens doorzoekingen in woningen van verdachten in deze zaak werd onder meer dertigduizend euro aan contant geld gevonden. Diverse telefoons en andere gegevensdragers werden in beslag genomen.

Duizenden telefoons en goudstaven

Voor de diefstal in december zijn vijf verdachten aangehouden, geen van hen komt uit Brabant. De waarde van de gestolen telefoons in dit geval is zestien miljoen euro. Ook hier werden de telefoons gestolen uit een loods van een bedrijf op Schiphol-Oost.

Bij verschillende doorzoekingen in dit onderzoek werden bij bedrijven in Haarlemmermeer en Duitsland onder meer 9200 gestolen iPhones teruggevonden. Ook namen rechercheurs meerdere goudstaven, 141.000 euro aan contant geld, een Audi, diverse telefoons, gegevensdragers en administratie in beslag.

Hulp van binnenuit

Eén van de aangehouden verdachten zou betrokken zijn bij beide ladingdiefstallen. Drie aangehouden verdachten werken bij bedrijven waar de telefoons zijn gestolen, zo maakte de Kmar maandag bekend.

De Koninklijke Marechaussee doet verder onderzoek naar de verdachten onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

