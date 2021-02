'O jongen, dit is zo mooi!' kraanvogels trekken massaal over Brabant

Kraanvogels in de lucht (foto: ANP) vergroot

Lyrisch wordt hij ervan, boswachter Frans Kapteijns. Honderden meldingen per uur komen er sinds een paar dagen binnen van mensen die grote groepen kraanvogels zien overtrekken. "Dat is altijd bijzonder, kraanvogels. Als je die spot als natuurliefhebber is niet alleen je dag, maar je hele week goed!"

"Als we pech hebben, vliegen de kraanvogels over Duitsland en zien wij er hier niets van", vertelt Frans. Maar dit jaar hebben we mazzel. "Er komen allerlei leuke meldingen binnen. Maandagochtend onder meer vanuit Helmond, Deurne en Asten." Maar ook in het westen van de provincie worden de kraanvogels waargenomen, bijvoorbeeld door collega-boswachter Joey Braat. "Wij zagen er zaterdag ruim 20.000!"

"O jongen, dit is wel zo mooi!", verzucht Frans. "Als je kraanvogels spot als natuurliefhebber is niet alleen je dag, maar je hele week goed!"

Iets feeërieks

"Het zijn heel veel vogels tegelijk. Het gaat om honderden, soms wel duizenden vogels! Ze vliegen over Nederland naar het verre noorden. Dit is een fenomeen dat ons landje maar soms aandoet. Veel decennia hadden wij geen broedende kraanvogels hier. Nu wel! Als je de kraanvogel ziet, dat is een prachtige vogel. Daarom alleen al vormen al die dieren bij elkaar iets feeërieks. En de kraanvogel is - als je het over vogels hebt - een van de mooiste die je kunt zien vliegen!"

Of het feit dat de kraanvogels Nederland na een lange tijd weer aandoen te maken heeft met de klimaatverandering, durft Frans niet met zekerheid te zeggen. "Het ligt volgens mij meer aan de wind en de windrichting dat ze hier de laatste jaren wat vaker komen."

Goede nekmassage

Hij raadt mensen aan om de komende dagen de lucht goed in de gaten te houden. "Absoluut! Je moet je verrekijker klaarleggen en regelmatig een blik omhoog werpen. Maar een goede nekmassage is wel een goede voorbereidingshandeling, want je moet stokstijf naar boven kijken."

Wel is het daarbij belangrijk om te weten hoe je kraanvogels onderscheidt van bijvoorbeeld ganzen, reigers en ooievaars. "Als je geen vogelliefhebber bent, is dat een beetje lastig", geeft Frans eerlijk toe. "Maar je ziet kraanvogels altijd heel massaal. Het zijn grote vogels en je herkent hen aan de vorm waarin ze vliegen. Daarnaast maken ze een trompetachtig geluid. Je kunt ze een beetje vergelijken met ooievaars. maar die zijn wit. Dat verschil zie je dus heel gauw. Ganzen hebben een wat minder lange nek en een beetje stompe kop."

Weersomstandigheden

Hoe lang de trektocht van de kraanvogels duurt, is lastig te zeggen. "Dit kan plotseling door weersomstandigheden veranderen. In maart zou het kunnen dat ze nog wel overvliegen, maar daarna houdt het wel weer op."

