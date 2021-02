Vrachtwagenchauffeur Martijn vindt 'achterlijke' Arjen Lubach nu wél leuk

Vrachtwagenchauffeur Martijn Lutkemeijer uit Helmond. vergroot

Vrachtwagenchauffeur Martijn Lutkemeijer uit Helmond kon er zondagavond nauwelijks van slapen: Arjen Lubach had een liedje over hem gemaakt in het tv-programma Zondag met Lubach. Op de radio had Martijn namelijk gezegd dat hij het programma ontzettend irritant vond. Daar is hij nu een beetje op teruggekomen. "Ik lag dubbel van het lachen. Ik denk dat ik best een pilsje met hem kan drinken."

Zondagavond, vlak voordat Martijn naar bed wilde gaan, kreeg hij plotseling tientallen berichtjes van bekenden. "Ik was mijn tanden aan het poetsen en kreeg opeens te horen dat ik op tv was. Ik dacht alleen maar: hoe kan dat nou? Maar toen iemand zei dat ik te zien was in Zondag met Lubach, ging er wel een lampje branden", lacht de Helmondse trucker.

Afgelopen week had Martijn namelijk gebeld naar Radio 1, om te zeggen dat ze eens moesten stoppen met reclame maken voor 'die achterlijke Lubach'. De vrachtwagenchauffeur luistert tijdens zijn werk altijd graag naar deze radiozender en belt ook regelmatig. "Ze kennen mij inmiddels wel daar. Ik bel vaak om mijn mening te geven. Ze hebben altijd interessante onderwerpen, waarover je mee kunt discussiëren."

"Ik vond Lubach altijd een beetje irritant."

Maar de wekelijkse reclame voor Zondag met Lubach zat Martijn dwars. "Dat irriteerde mij. Ik vond Lubach altijd een beetje irritant. Dus ik besloot te bellen." Het programma pikte dit op en maakte er een liedje over. Daarin is een foto van Martijn op een dansend poppetje geplakt en danst de trucker samen met Lubach door het beeld.

Het fragment van Zondag met Lubach over trucker Martijn zie je hieronder:

De trucker vindt het lied hilarisch. "Wat een verrassing. Ik vond het echt heel grappig. Ze hadden het leuk gemonteerd. En dat dankzij de foto van mij op Omroep Brabant. Gelukkig had ik op die foto wel mijn zonnebril op, dus niet zoveel mensen zullen me herkennen."

Hij kon er heel de avond niet van slapen. "Tientallen berichten kwamen binnen van mensen die het ook grappig vonden. Die wil je toch wel allemaal beantwoorden. Ik heb echt lang wakker gelegen. En deze ochtend moest ik om vier uur weer op", vertelt Martijn terwijl met zijn vrachtwagen onderweg is naar het Duitse Leipzig.

"Ik kan me soms kwaad maken over die linkse humor."

Martijn belde Radio 1 omdat hij zich vooral stoort aan de grappen die Lubach maakt in zijn programma. "Het is niet mijn humor. Nou mag iedereen zijn eigen mening en humor hebben - dat is het mooie aan ons land en daar moeten we zuinig op zijn - maar ik kan me soms kwaad maken over altijd maar die linkse humor. Hij kraakt bijvoorbeeld heel vaak Mark Rutte af, maar ik heb dat altijd een goede kerel gevonden."

Sinds de video is Martijn toch een beetje van mening veranderd. "Bij Radio 1 vertelden ze dat hij ook weleens linkse mensen aanpakt. Als dat echt zo is, moet ik misschien nog maar eens goed naar het programma kijken. Misschien heb ik gewoon altijd een vooroordeel gehad."

