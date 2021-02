Bossche rugbyers Dukes laten zich niet stoppen door corona

Rugbyers Dukes uit Den Bosch vergroot

Rugbyclub The Dukes in Den Bosch is er groot voorstander van om de rugbycompetitie weer op te starten. De Ereklasse ligt al stil meer dan een jaar stil door de coronacrisis, maar gaat in april weer beginnen. Volgens voorzitter Eric van der Zande van The Dukes zou twee jaar niet spelen funest zijn voor een jonge generatie rugbyers. “Dan kun je ze in de prullenmand stoppen.”

The Dukes is een club die drijft op de eigen opleiding. Voorzitter Eric van der Zande vindt dat er juist voor die jonge talenten weer gespeeld moet gaan worden. Zijn club trok daarom de kar voor de herstart van de Ereklasse. “De ontwikkeling tussen de 18 en 23 jaar is het allerbelangrijkste. Dat zijn de gouden jaren. Als ze twee jaar stilstaan, haal je dat nooit meer in.”

Rugby is een fysieke sport met veel contact, toch maakt Van der Zande zich geen zorgen over het coronagevaar. “Niemand gaat het veld op zonder getest te worden.” Alle voorzorgsmaatregelen en het testen kost geld, maar dat is voor de Bossche club geen probleem. “Wij kopen geen buitenlandse spelers zoals andere clubs, dus er staat wat op de bank.”

Gevaar

Het overgrote gedeelte van de jonge spelersgroep van The Dukes staat volgens de voorzitter achter het besluit om weer te gaan spelen. “We hebben één speler die in de zorg werkt, hij heeft bedankt.”

Vooralsnog zijn er zes teams die een competitie willen beginnen om het kampioenschap. De vraag is of je dat een competitie kunt noemen. De voorzitter van The Dukes bekijkt het anders. “We kunnen weer sporten en dat is goed voor de geestelijke en fysieke gesteldheid van de spelers, wedstrijden komen hier bovenop.” Hij verwacht dat er voor april nog wat clubs bijkomen die aan de competitie willen beginnen.

Topsportcompetities hebben in december al van het kabinet toestemming gekregen om weer te beginnen. De basketballers en de hockeyers ging de rugbyers voor.

