Man rijdt in op agenten die hem willen aanhouden

Een automobilist is zondag in Rucphen ingereden op twee agenten toen zij hem wilden aanhouden. De agenten wisten op tijd opzij te springen. Daardoor voorkwamen ze dat ze werden aangereden.

Waarom de politie de man wilde aanhouden, is niet helemaal duidelijk. De politie heeft het over een 'eerder geweldsincident'. Agenten zagen de man in zijn auto zitten aan de Jan van Eyckstraat in Rucphen. Ze spraken hem aan, maar de man wilde niet meewerken en ging er vandoor. Dit nadat hij volgens de politie de twee agenten bijna aanreed.

Man wordt later aangehouden

De agenten zetten nog wel de achtervolging in. Maar aan de Schuitvaart in Rucphen stuitten ze even later op de lege auto van de man. De auto is in beslag genomen en de man, de politie weet wie het is, zal later worden aangehouden.