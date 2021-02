Ongeluk met betonwagen: maximale taakstraf geëist voor 54-jarige bestuurder

De bestuurder (54) van de betonwagen die in februari 2019 een vrouw aanreed in Helmond, moet als het aan justitie ligt 120 uur taakstraf uitvoeren. Ook eiste het Openbaar Ministerie een rijverbod van zes maanden. De vrouw raakte bij het ongeluk zwaargewond.

De Helmondse fietste op 27 februari 2019 op de Mierloseweg in Helmond. De bestuurder van de betonwagen, een man uit Aarle-Rixtel, sloeg af en zag de vrouw waarschijnlijk over het hoofd. Ze moest onder de vrachtwagen vandaan gehaald worden. Onder begeleiding van een trauma-arts werd ze zwaargewond aan haar bovenlijf naar het Elisabethziekenhuis in Tilburg gebracht.