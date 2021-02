Jongen (17) opgepakt met vuurwapen

Archieffoto vergroot

In Tilburg is zondag een 17-jarige jongen gearresteerd die een vuurwapen bij zich had. Hij hoorde bij een groep jongeren die mogelijk drugs aan het dealen was in het Spoorpark.

Malini Witlox Geschreven door

Terwijl de agenten in het park surveilleerden, werden zij rond vier uur 's middags door iemand aangesproken. De tipgever vertelde dat een groepje van ongeveer zeven jongeren mogelijk drugs aan het dealen was en zenuwachtig reageerde bij de komst van de politie.

De agenten controleerden de jongeren en vonden een tas met een vuurwapen en een patronenhouder. Een van de jongeren ging er snel vandoor.

In de Hazelaarstraat werd hij aangehouden voor wapenbezit. Er is geen drugs gevonden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.