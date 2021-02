Kasteel, adellijk huis of boerderij? Peter doet opmerkelijke vondst in zijn achtertuin

Foto: Tess Mutsters vergroot

Stond er ooit een kasteel, een adellijk huis of toch een boerderij? Niemand die het nog met zekerheid weet. Feit is wel dat Peter Mutsters uit Wernhout bij het graven in zijn enorme achtertuin resten vond van middeleeuwse bewoning: “Ik had het vermoeden al veel langer dat hier iets gestaan heeft. Een pot met goud heb ik nog niet gevonden, maar da's een kwestie van een paar dagen."

Bijna tien jaar geleden begon Peter Mutsters met het graven van een paardrijbak op het perceel achter zijn huis. Tijdens het graven stuitte hij op iets dat leek op een oude gracht. Voor Mutsters, die altijd al geïnteresseerd was geweest in geschiedenis, het startsein om verder te gaan zoeken in de archieven én met succes.

In de video zie je hoe Peter de resten vond van het kasteel, hofstede of middeleeuwse boerderij én wat er bij het graven in de grond werd gevonden.

“Ik ben geen expert”, benadrukt Mutsters. “Binnenkort komt er een archeoloog langs en die gaat dan de gevonden spullen dateren.”

Hoe het daarna verder gaat met de archeologische vondst, weet hij niet. “Om het helemaal af te graven en te laten onderzoeken gaat veel geld kosten. Wij hebben dat niet en kunnen dat niet betalen. Het gat zal binnenkort dichtgegooid worden, dat zijn we wel van plan.”

Archeologen die Mutsters in eerste instantie niet wist te overtuigen dat het om iets bijzonders moest gaan, hebben later hun mening bijgesteld. "Dat ik zelf ben gaan graven had officieel niet gemogen, maar toen ze zagen dat het netjes was gedaan was het 'min of meer' goed."

Het meest in zijn sas is Mutsters met het alleroudste materiaal dat uit de grond naar boven kwam. "Vuurstenen werktuigen, dan praat je over duizenden jaren geleden dat die zijn gemaakt en gebruikt. Heel mooi."

