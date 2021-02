Verpleegkundige Lisa staat op het mooiste portret van Nederland

Het portret van Lisa Kremers (foto: Jiri Büller). vergroot

Een indringend portret van verpleegkundige Lisa Kremer won onlangs de eerste plaats bij de Zilveren Camera, een prijs voor journalistieke - en documentaire foto's. De plaat werd geschoten toen Lisa net klaar was met haar dienst op de intensive care van het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. ''Als ik naar de foto kijk, zie ik weer mijn kwetsbaarheid.''

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Lisa werkte voor de coronacrisis als anesthesiemedewerker in het ziekenhuis, maar sprong in het voorjaar van 2020 bij op de ic. De foto werd genomen op 11 april door fotograaf Jiri Büller. ''Aan het einde van die nachtdienst zijn alle medewerkers die op de intensive care hadden gewerkt, gefotografeerd'', vertelt Lisa. ''We hadden een hele zware nacht gehad en dat zie je op de foto terug.''

Bijzonder portret

Op de foto kijkt Lisa strak in de camera. De afdrukken van het mondkapje zijn nog goed zichtbaar langs haar wangen en op haar neus. Zelf vindt Lisa het erg bijzonder de foto terug te zien. ''Ik ben zo kwetsbaar daar. We hadden allemaal toen nog geen idee wat ons te wachten stond, en of en wanneer de crisis zou stoppen.''

Publieksprijs

Het portret van Lisa heeft de eerste prijs gewonnen in de categorie 'enkel portret'. De foto is ook genomineerd voor de publieksprijs. Stemmen daarop kan via de site van Stichting de Zilveren Camera.

Voor de publieksprijs is nog een foto uit Brabant genomineerd. Het is een foto van topzwemster Jacyntha Plat. Daarop is te zien hoe ze in een opblaaszwembad in haar eigen achtertuin traint.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.