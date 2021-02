Auto in brand gestoken in Eindhoven

Foto: Dave Hendriks / SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

Een auto die geparkeerd stond aan de Schubertlaan in Eindhoven is maandagavond laat door brand verwoest. Bij de auto werden volgens omstanders meerdere flesjes gevonden. Het lijkt er dan ook op dat de auto in brand is gestoken. Dit wordt door de politie onderzocht.

Sandra Kagie Geschreven door

De brandweer was maandagavond na de melding van de brand rond elf uur snel in de Schubertlaan. Maar de wagen, een Mercedes, was niet meer te redden.

Een busje dat voor de Mercedes geparkeerd stond, lijkt er vrij ongeschonden vanaf te zijn gekomen.

Foto: Dave Hendriks / SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

Foto: Dave Hendriks / SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

Foto: Dave Hendriks / SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.