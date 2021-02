'Twee kankerpatiënten geprikt terwijl dat eigenlijk niet mocht: smeekbedes verhoord'

Medewerkers van de GGD Brabant-Zuidoost hebben vorige week in Eindhoven twee kankerpatiënten ingeënt tegen corona zonder dat ze recht hadden op een vaccinatie. Het gaat om een 78-jarige man die in maart een chemokuur krijgt en een jongere man die binnenkort wordt geopereerd. Beiden smeekten om een vaccin, zo meldt het AD dinsdag.

GGD is uitvoeringsinstantie

Ook de voorzitter van de GGD, Mariënne van Dongen, benadrukt in het AD dat de GGD alleen een uitvoeringsinstantie is en dus niet zelf beslist wie wel of niet wordt gevaccineerd.