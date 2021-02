Kartonnen paleisje van Gine en David uit 'Ik vertrek' is nog altijd niet waterdicht

Gine en David in Spanje (foto: Gine Shearlaw). vergroot

Vol goede moed verlieten Gine en David Shearlaw in 2019 hun huis in Roosendaal om hun droom waar te maken in het Spaanse Aspe. Maar de camera's van het razend populaire televisieprogramma 'Ik vertrek' lieten meteen de nodige obstakels zien: hun nieuwe 'paleisje' bleek gemaakt van karton en tot overmaat van ramp brak corona uit. Dinsdagavond was in een vervolgaflevering te zien hoe het nú met hen gaat.

En dat valt nog niet tegen, vertelt Gine. "Sinds een paar weken heb ik echt het idee dat we het wel gaan redden hier. We hebben het rotte karton aan de buitenkant van het huis inmiddels verwijderd en daar een stenen muur voor in de plaats gezet. Verder is ook het spaanplaten dak vervangen."

"Als het regent, stroomt het via de ramen naar binnen."

Waterdicht is het daarentegen nog niet. "Als het regent, stroomt het via de ramen naar binnen. Máár, daar hebben we dan weer shutters voor geplaatst."

Toch kunnen er voorlopig nog maar weinig gasten genieten van het voormalige casa de papel (Spaans voor 'huis van papier', red.), zoals het al snel werd genoemd. "Vorig jaar hadden we hier eerst een zware lockdown waarin we drie maanden helemaal dicht waren. Inmiddels zijn we wel open, maar nu komen er natuurlijk geen gasten vanuit het buitenland."

Het stel probeert creatief te zijn. "Met leuke arrangementen bijvoorbeeld, zoals laatst met Valentijnsdag. Dan komen er toch wel wat Nederlanders en Belgen die hier in de regio wonen en graag een uitje willen."

"Het moet niet meer te lang duren zo."

Het mag dan geen vetpot zijn, de paar gasten leveren in ieder geval wat inkomsten op. Al moeten de twee het voorlopig toch nog vooral van Davids 'gouden handjes' als masseur hebben. "Daarmee komen we voorlopig nog wel even rond," legt hij uit. "Er wonen hier behoorlijk wat oudere mensen met lichamelijke klachten die inmiddels vaste klant zijn. Maar het moet niet te lang meer duren zo."

Hoe het ook loopt, het koppel gooit de handdoek niet zomaar in de ring en heeft genoeg plannen om de crisis te overleven. Zo verschijnt er binnenkort zelfs een boek, gebaseerd op hun avontuur.

"Wat wij hebben meegemaakt, dat grenst aan het onmogelijke. Mensen geloven het vaak gewoon niet. Daarom hebben we besloten het een en ander op papier te zetten. Het moet voor de zomer al uitkomen! Oh, en dan nog onze wijn... Die wordt over een tijdje - heel toepasselijk - ook verkocht in kartonnen pakken."

Ben je benieuwd hoe het verder gaat met het stel? De follow-up aflevering met Gine en David is terug te kijken op de website van de NPO.

