Colinda zoekt reddende engel na zwaar ongeluk op de A16: 'Ik heb hem nooit bedankt'

De Bredase Colinda van den Beemt (52) is op zoek naar de man die haar in de meest benarde situatie van haar leven heeft geholpen. Ze werd op 25 januari ’s morgens vroeg op de A16 door een vrachtwagen van de weg gedrukt en belandde ondersteboven in een greppel. Colinda kon niet meer uit haar auto omdat haar deur niet meer openging. Maar toen was daar ineens een man, die haar redde. Maar wie die man is, weet ze niet.

Vier weken later is Colinda er nog altijd emotioneel over. “Mijn deur zat na de crash dicht en ik kon er niet meer uit. Ik lag op z’n kop in mijn auto en wist niet wat ik moest doen. Het was aardedonker en ik was in paniek. Ineens zag ik een man bij het rechterportier. Hij vertelde me wat ik moest doen en ik volgde hem. Zo ben ik eruit gekomen.”

"Ik wil hem bedanken voor wat hij voor mij heeft gedaan."

Maar de Bredase weet niet wie haar redder is. “Ik was helemaal beduusd door het ongeluk en heb hem niet eens aangekeken. Hij heeft 112 gebeld. Later ben ik met de ambulance meegegaan en heb ik hem niet meer gezien. Ik heb hem nog wel op z’n knie getikt. Zo van, bedankt. Maar, meer niet.”

Graag zou Colinda haar helper willen spreken. “Het was een Nederlandse man, met een personenauto. Ik wil hem bedanken voor wat hij voor mij heeft gedaan. En misschien heeft hij ook gezien wat er precies is gebeurd.”

Wat duidelijk is, is dat Colinda is geraakt door een vrachtwagen die een andere vrachtwagen wilde inhalen en haar over het hoofd zag. “Hij tikte mij van achteren aan en ik vloog van de weg af.”

"Hopelijk kan hij mij wat meer vertellen."

Het was een Ierse chauffeur, vertelt de Bredase. "Hij verklaarde dat hij mij echt niet gezien heeft. Ik denk dat hij misschien wel wat oververmoeid was, maar dat is niet onderzocht.”

Nu zit Colinda al bijna een maand thuis met een gebroken borstwervel en een whiplash. Ze heeft nog veel vragen: “Die man die mij heeft geholpen kan mij hopelijk meer vertellen. Ik hoop dat hij contact met mij opneemt.”

Ben jij diegene die Colinda heeft geholpen? Of ken je deze persoon? Neem dan contact op met de redactie van Omroep Brabant

