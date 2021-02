Zonder bikini gaan Bredase beachvolleybalzusjes gewoon spelen in Qatar

Emi en Mexime van Driel (foto: ANP). vergroot

De Bredase beachvolleybalzusjes Mexime en Emi van Driel gaan binnenkort met aangepaste sportkleding spelen op een toernooi in Qatar. Ze vinden dat geen probleem. In het Arabische land is een bikini vanwege het geloof niet toegestaan.

Begin september speelden Mexime (22) en Emi (20) van Driel voor het laatst een wedstrijd. Sindsdien is er door de coronacrisis geen wedstrijd meer geweest. Daarom heeft de internationale volleybalbond een wedstrijd in Doha de hoofdstad van Qatar georganiseerd.

Mexime, ineens is er ophef over jullie kleding. Wat denk je dan?

“Ik respecteer de keuzes van dat land. De internationale bond heeft ons van tevoren ook gevraagd naar ons standpunt. Het was een democratisch proces en 49 van de 50 koppels gingen akkoord.”

Een Duits duo gaat niet vanwege de kledingvoorschriften. Halen jullie dan je schouders op?

“Dat is hun keuze. Ik vind het vooral heel prettig dat we eindelijk weer een wedstrijd hebben. Ik ben de bond dankbaar dat het door kan gaan.”

Jullie spelen in Doha. Lekker weer. Wat ga je wel aan doen?

“Een driekwart legging en een t-shirt. Eigenlijk waar we nu ook in trainen. Dus er verandert niet veel.”

Weet je überhaupt nog hoe je een wedstrijd moet spelen na zes maanden zonder?

“Ha ha ha, jawel hoor. Het is een tijdje geleden, maar ik heb er daarom alleen maar meer zin in. Extra coronatesten kunnen er wel bij, want die hebben we al heel veel gehad.”

Nou zijn er dit jaar nog Olympische Spelen. Is dat voor jullie een reëel doel?

“Er is nog kleine kans. Nederland heeft al één ticket, die is voor het duo Meppelink en Keizer. Op de Continental Cup kan Nederland een tweede Olympisch ticket verdienen. Dat toernooi is ons eerste doel, al is er door corona nog geen datum. Daarna zie we verder.”

