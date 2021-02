Jampotje met wensen van Helmondse Jenny spoelt aan in Engeland

Wachten op privacy instellingen... Jenny gooide de flessenpost bij Scheveningen in zee. Volgende Vorige vergroot 1/2 Jenny Groenendijk uit Helmond kreeg de verrassing van haar leven. De flessenpost met wensen die zij in Scheveningen in zee had gegooid, werd binnen de kortste keren gevonden…. in Engeland, 180 kilometer verderop.

“Hello, I’m Lee from Norfolk”, klonk het ineens aan de telefoon op Jenny’s kinderdagverbijf De Sleutel in Helmond. Jenny schrok zit rot, vertelde ze woensdag in het radioprogramma Wakker! “Nou moet ik Engels praten. Ik moest zo schakelen.”

Aan de andere kant van de lijn klonk een vriendelijke Engelsman, Lee Staff. “We hadden met alle collega’s wensen verzameld en in een jampotje gedaan", zegt Jenny. "Op 31 januari hebben we die bij Scheveningen in de zee gegooid. En twaalf dagen later vond Lee ons potje.”

"Hello, I’m Lee from Norfolk."

De medewerkers van het kinderdagverblijf wensten allemaal een mooie toekomst, zonder lockdown . “We hadden helemaal genoeg van corona en alle maatregelen en besloten al onze wensen op te schrijven en in een jampotje in zee te gooien. Maar dat ons potje zo snel gevonden zou worden, hadden we niet verwacht.”

Zo ging het jampotje de zee in. vergroot

Staff, die het potje vond in Gorleston, 180 kilometer verderop, was net zo verbaasd. Na een storm was deze medewerker van de reddingsbrigade op het strand met zijn hond en vond hij het jampotje vol met briefjes. Hij belde naar het kinderdagverblijf in Helmond en kreeg daar de verbaasde Jenny aan de lijn.

De flessenpost van Jenny is nieuws in Engeland. vergroot

Staff is heel erg geïnspireerd door de wensen van de medewerkers van het kinderdagverblijf. Hij gaat op zijn beurt allerlei wensen verzamelen en in het potje van Jenny stoppen. En als het jampotje weer gevuld is, gooit Staff het potje opnieuw in zee. Hij is benieuwd waar het dan weer opduikt.

De wensen uit het potje. vergroot

