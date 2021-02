Brabantse sportscholen zijn coronabeleid beu en doen mee aan landelijke actie

Sportschoolhouder Koen Gerrits van Medifit in Breda (foto: Ronald Sträter) vergroot

Sportscholen en fitnesscentra in heel Nederland gaan zaterdag 27 februari actie voeren tegen het huidige coronabeleid van het kabinet. Ook nodigen veel Brabantse sportschoolhouders die dag hun leden uit om te komen sporten. Omdat sportscholen verplicht dicht zijn, gebeurt het lesgeven op een veilige manier buiten voor de deur. 'Stilzitten is geen optie", zo stellen de sportschoolhouders.

Ronald Strater Geschreven door

De actie van de sportscholen komt uit de koker van brancheorganisatie VES, waarvan al 56 leden zich hebben aangemeld voor het protest. De verwachting is dat veel meer fitnesscentra zich in de loop van de week aansluiten en ook niet-leden worden momenteel actief benaderd.

"Het is voor ons onbegrijpelijk dat de McDrive wel open mag en wij niet."

"Het is voor ons onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de supermarkt en de McDrive wel open mogen zijn en wij niet", zegt Richard van Riel, bestuurslid van VES en eigenaar van fitnesscentra in Sint-Michielsgestel en Kaatsheuvel. "Wij verkopen geen chips, hamburgers of cola, maar we bieden juist gezondheid!"

"Het doel van de actie is om gehoord te worden en dat we zo snel mogelijk onze deuren weer mogen openen. Dat proberen we niet op een recalcitrante manier, maar door buiten voor de sportschool op een veilige en verantwoorde manier voor zoveel mogelijk mensen buitenactiviteiten te organiseren. zoals cardio- en spiertraining."

"Wij helpen mensen met het voorkomen van overgewicht en depressies."

Klanten van de sportcentra krijgen op korte termijn een uitnodiging om hun plek voor zaterdag te reserveren. Dat gaat ook sportschoolhouder Koen Gerrits van Medifit in Breda doen. Hij benadrukt nog eens het belang om de de sportscholen zo snel mogelijk te heropenen.

"De overheid is verkeerd bezig", zo stelt Gerrits. "Wij dragen als sportschool juist enorm bij aan een goede volksgezondheid. Zowel mentaal als fysiek. En dat is hartstikke belangrijk in deze tijd. Mensen kampen met overgewicht en krijgen depressies. Dat helpen wij nou net voorkomen. Maar nee, de overheid wil dat mensen binnen blijven, niet teveel bewegen en wachten op hun prik. Onbegrijpelijk, want wij kunnen alles veilig organiseren. Op afspraak en op anderhalve meter afstand."

"Wij zijn er juist om mensen te helpen met hun gezondheid. Het immuunsysteem is belangrijk in de strijd tegen corona. Dat is bewezen", zegt Gerrits. "Dan lijkt het mij beter dat je gaat sporten in plaats van stilzitten."

"Als er niets verandert, gaan we op de fles."

En dat is dan ook precies de slogan die de actie van de sportschoolhouders zaterdag meekrijgt: 'Stilzitten is geen optie'. Dat geldt ook voor hun economische belang. "Drie miljoen Nederlanders doen aan fitness en we zijn daarmee de grootste sport van ons land", zegt Van Riel. "Als er niets verandert, gaan we op de fles. En daarmee verdwijnt dan een groot deel van de infrastructuur voor gezondheid en beweging."

"We moeten maar hopen dat de leden loyaal aan ons blijven", vervolgt de sportschoolhouder. "Want verder hebben we geen perspectief. Al mogen er maar dertig mensen binnen zoals voor de tweede lockdown. Dan komen we tenminste weer in beweging."

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.