Uniek verjaardagscadeautje voor Paul van Loons 'Dolfje Weerwolfje'

Maar liefst drie Gouden Boeken ontving kinderboekenschrijver Paul van Loon uit Drunen woensdag. Dit omdat drie boeken uit zijn Dolfje Weerwolfje-reeks inmiddels meer dan 75.000 keer zijn verkocht. Het gaat om Dolfje Weerwolfje, SuperDolfje en Weerwolfnachtbaan. "Ik heb begrepen dat het nog nooit is gebeurd, drie gouden boeken in één keer. Dus dat maakt het bijzonder", zei de schrijver woensdagochtend.

Dat Dolfje kinderen blij blijft maken, merkt Van Loon uit de vele reacties die hij steeds weer krijgt op zijn boeken. "Wanneer er een nieuw Dolfje-boek uit is, is de vraag van kinderen steeds weer: wanneer komt er een nieuw boek? Het is de vraag die me het meest wordt gesteld."