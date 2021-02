Herdenking voor alle Brabantse coronaslachtoffers live te volgen bij Omroep Brabant

Archieffoto: Gijs Franken Fotografie vergroot

Hartverscheurend waren én zijn de verhalen van Brabanders die een dierbare aan het coronavirus hebben verloren. Duizenden provinciegenoten missen één of meerdere bekenden door het virus. In de Hasseltse Kapel in Tilburg is zaterdag een herdenking voor alle Brabantse slachtoffers. Deze is online en op tv te volgen bij Omroep Brabant.

De datum van 27 februari is niet zomaar gekozen, net zomin als de plek van de herdenking. Op die dag vorig jaar werd de eerste coronapatiënt van Nederland opgenomen in ETZ-ziekenhuis in Tilburg. Brabant wordt in de maanden daarna zwaar getroffen door het virus.

Er zijn sprekers die de gevolgen van het virus van dichtbij meemaakten. Zo komt Yvonne Robben aan het woord. Zij verloor in april haar echtgenoot Sjef.

Hart onder de riem

Zaterdag wordt er niet alleen herdacht, het is ook een moment om iedereen een hart onder de riem te steken. Naast de sprekers is er muziek van zangeres Farah. Als afsluiting worden er kaarsen aangestoken en is er een minuut stilte.

De herdenking begint om 17.45 uur en is via onze site helemaal te volgen.

Omroep Brabant blikt terug op één jaar corona in Brabant. Bekijk hieronder alle verhalen.

