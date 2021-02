Rico Verhoeven gaat knokken voor werk

Rico Verhoeven gaat werkzoekenden in Nederland helpen aan een baan. (Archieffoto: ANP) vergroot

Rico Verhoeven heeft een website gelanceerd om werkzoekenden aan een baan te helpen. Heel Nederland Werkt is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Volgens de kickbokser uit Halsteren is er veel verscholen leed. “Ik heb de laatste maanden veel berichten ontvangen met trieste verhalen.”

Naar eigen zeggen kon Verhoeven niet stil blijven zitten door alle trieste berichten die hij de afgelopen maanden ontving., voornamelijk van mensen die zonder werk zijn komen te zitten.

“Het zijn mensen die ik niet zo één, twee, drie kan helpen in hun situatie. Mensen die willen, maar niet kunnen. Dat is frustrerend en confronterend. Ik wil daar nu al wat aan doen met als doel dat de klap straks minder groot is.”

Verhoeven heeft een beroep gedaan op zijn netwerk van bekende mensen, bedrijven, instellingen en media. “Ik heb dat netwerk en wil dat dus ook benutten”, zegt hij. BN’ers die meewerken zijn onder andere: Jandino Asporaat, Humberto Tan, Nicolette Kluijver, Kjeld Nuis en Ronnie Flex.

De website www.heelnederlandwerkt.nl geeft werkzoekenden en werkgevers gratis toegang. Er staan nu al ruim 200.000 vacatures op. Heel Nederland Werkt gaat werkzoekenden optimaal faciliteren bij het vinden van een geschikte baan met gratis extra’s zoals workshops.

