Wachten op privacy instellingen... PSV-middenvelder Mario Götze (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 PSV strijdbaar voor 'finale' met Olympiakos: 'In eigen huis zijn we sterk'

PSV staat voor een belangrijke wedstrijd met Olympiakos in de Europa League. De Eindhovenaren moeten de met 4-2 verloren heenwedstrijd in het eigen Philips Stadion zien weg te poetsen en dat is zeker mogelijk, denkt onder meer Mario Götze.

Job Willemse Geschreven door

“We hebben dit seizoen pas twee keer in eigen huis verloren. We weten hoe sterk we hier zijn. Dat geeft ons veel vertrouwen”, vertelde de Duitse middenvelder onder meer tijdens de persconferentie voorafgaand aan het beslissende duel met de Grieken in de Europa League.

Man met ervaring

Met de kwaliteiten en de ervaring van Götze erbij, gaat PSV dus op jacht naar doelpunten. De Duitser speelde tot nu tachtig wedstrijden in de Europese topcompetities en weet dus wat er gevraagd wordt.

“Ik probeer de jongere spelers te helpen door met ze te praten over mijn ervaringen in Europese wedstrijden”, zegt Götze. “Maar het is niet makkelijk om alles te gaan vergelijken. Want de situatie is natuurlijk elke keer verschillend. Maar wat ik wel zeker weet, is dat we slim en scherp voor de dag moeten komen, want het is zeker mogelijk.”

Volgens Götze maakt zijn ploeg ook ‘gewoon’ een goede kans om door te gaan. De oud-speler van Borussia Dortmund vindt dat hij en zijn teamgenoten genoeg kwaliteiten hebben om doelpunten te maken. “Als zij er vier kunnen maken in één wedstrijd, dan kunnen wij dat ook. Maar we zullen ons beste spel op de mat moeten leggen.”

Schmidt hoopvol

Trainer Roger Schmidt is het eens met de 29-jarige middenvelder. “Het zal een finale worden. Het is absoluut geen gemakkelijke situatie, maar we geloven in onszelf en hebben afgelopen zondag tegen Vitesse veel vertrouwen getankt.”

De bal ligt spreekwoordelijk gezegd bij de Eindhovenaren. PSV moet en zal minimaal twee keer scoren en kan dus niet afwachtend gaan spelen. “Het is duidelijk dat we minder fouten moeten maken”, zegt Schmidt. “Maar ondanks dat we er minimaal twee moeten scoren, is het belangrijk dat we niet op alleen maar emotie gaan spelen. Olympiakos kan achteroverleunen en op de counter loeren. Daardoor moet onze tactiek ook heel goed zijn. Onze restverdediging moet goed zijn wanneer zij een counter krijgen.”

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: Orange Pictures). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.