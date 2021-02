Anthony Lurling terug bij NAC als jeugdtrainer en als assistent van Maurice Steijn

Met het oog op de toekomst keert Anthony Lurling terug bij zijn ‘oude liefde’ NAC. Hij wordt daar vanaf volgend seizoen trainer van de jeugd onder 15 jaar. “Jonge spelers helpen in hun ontwikkeling en ze de fijne kneepjes van het profvoetbal leren, dat is wat ik wil doen.” Lurling gaat ook hoofdtrainer Maurice Steijn assisteren bij het eerste.

Lurling speelde in zeven jaar 252 wedstrijden voor NAC. In 2016 stopte de Bosschenaar met spelen en werd hij spitsentrainer bij FC Den Bosch. De afgelopen jaren werkte hij in de jeugd van PSV.

Lurling heeft veel zin om bij NAC aan de slag te gaan. “Ik heb mijn diploma’s gehaald en wil me verder ontwikkelen. Dit is dan een uitstekende stap.”

Eric Hellemons, hoofd opleidingen van NAC, is blij dat er een coryfee is binnengehaald. “Het is een teken dat we als opleiding goed bezig zijn. Lurling wordt een belangrijke schakel tussen de opleiding en NAC 1.”