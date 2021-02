De nieuwe commandant van Vliegbasis Woensdrecht wil het hek een stukje open zetten

Kolonel Ellen Meeuwsen-Scholten krijgt de taak van commandant van voorganger Ben Kamstra vergroot

Op Vliegbasis Woensdrecht moeten de militaire en niet-militaire opleidingen meer gaan samenwerken, vindt de nieuwe commandant Ellen Meeuwsen-Scholten. Zo wil ze de regio aantrekkelijker maken om te gaan werken en te wonen.

De vliegbasis is een van de grootste werkgevers in de regio, er werken ongeveer tweeduizend mensen. Daarnaast zijn er opleidingen in vliegtuigtechniek. Op de vliegbasis is de militaire opleiding, bij de buren leidt een ROC mensen op . “Er staat nu een hek omheen”, zegt Meeuwsen-Scholten. En dat hek wil de commandant open zetten, gewone luchtvaartopleidingen moeten gaan samenwerken met de militaire opleidingen.

Meeuwsen-Scholten is verantwoordelijk voor de vliegbasis en voor de militaire opleidingen. Er is een basisopleiding om militair te worden en je kunt er leren voor brandweerman, hondengeleider of vliegtuigonderhoudsmonteur. Daarnaast begint iedereen die vlieger wil worden bij de luchtmacht in Woensdrecht aan de vliegeropleiding.

Door niet de hele vliegbasis achter een hek te verstoppen, verwacht de commandant te laten zien dat de regio interessant is om te gaan werken. “Ik denk dat we dan veel duidelijker kunnen maken dat we in deze omgeving hele mooie dingen doen.”

Dat rond de vliegbasis geen grote stad is, hoeft geen beperkende factor te zijn, vindt ze. “Ik sprak vorige week een jonge vrouw uit Drachten. Ze doet hier haar opleiding voor plaatwerker en wordt daarna geplaatst bij de Vliegbasis Leeuwarden. Ze zei uit zichzelf dat ze daarna best terug zou willen komen, bijvoorbeeld als instructeur.”

Ook met de bedrijven die op de campus zitten, wil de nieuwe commandant meer samenwerken, door personeel uit te wisselen. “Bijvoorbeeld een paar jaar bij ons werken en dan een paar jaar bij Fokker. Zo kunnen mensen zich ontwikkelen, ik wil niet dat we elkaar beconcurreren.”

